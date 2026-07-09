İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Liseli Gençler Müzede Geziyor' projesi kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim döneminde düzenlenen kültürel gezilere, 31 farklı liseden yaklaşık bin öğrenci katıldı. Yoğun ilgi gören proje, eylül ayında yeniden başlayacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yaşadıkları kenti tanımalarını ve İzmir'in kültürel mirasıyla bağ kurmalarını sağlayan çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Liseli Gençler Müzede Geziyor' projesi, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde yaklaşık bin lise öğrencisini İzmir'in önemli kültür, sanat ve tarih duraklarıyla buluşturdu. Gençlerin müze kültürünü deneyimlemelerini, kent belleğine ilişkin farkındalık kazanmalarını ve kültürel mirası yerinde tanımalarını amaçlayan proje kapsamında yıl boyunca 35 kültürel gezi gerçekleştirildi.

Projeden Buca, Kemalpaşa, Konak, Çiğli, Karşıyaka, Narlıdere, Balçova, Torbalı, Menemen, Menderes, Aliağa ve Karabağlar ilçelerinde bulunan 31 farklı lisede öğrenim gören öğrenciler yararlandı. gencizmir.com üzerinden açılan randevulara başvuru yapan okullar için hazırlanan programlarda öğrenciler, alanında uzman rehberler eşliğinde İzmir'in kültürel mirasını keşfetti.

Gezi rotalarında Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü, Deniz Tarihi Müzesi, Kültür Sanat Fabrikası, Belkahve Atatürk Anı Evi ve Yeşilova Höyüğü yer aldı. Öğrenciler, ziyaret ettikleri mekânlarda İzmir'in tarihsel birikimini, kültürel çeşitliliğini ve sanatla kurduğu güçlü bağı yakından görme imkânı buldu. Kent belleğinin farklı duraklarında gerçekleştirilen geziler, gençlerin İzmir'i yalnızca yaşadıkları şehir olarak değil geçmişi, üretimi, kültürü ve değerleriyle birlikte tanımalarına katkı sundu.

EYLÜL AYINDA YENİDEN BAŞLAYACAK

Yoğun ilgi gören 'Liseli Gençler Müzede Geziyor' projesi, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de devam edecek. Eylül ayında yeni gezi rotaları ve farklı kültürel duraklarla yeniden başlayacak proje kapsamında lise öğrencileri, İzmir'in kültürel mirasını keşfetmeyi sürdürecek. Kültürel gezi programlarına katılmak isteyen liseler, yeni dönemde başvurularını gencizmir.com üzerinden oluşturulacak randevu sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.