Kültür-Sanat Şehri Çayırova'da, kitapseverler açık havada hep birlikte kitap okumanın keyfine vardı. Bir yıl boyunca düzenlenen Çayırova Okuyor buluşmalarının finali Akse Kitap Kahve'de gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve yıl boyunca Çayırovalı veliler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Çayırova Okuyor Projesi'nin finali, dün Akse Kitap Kahve'de açık havada düzenlenen kitap okuma etkinliği ile sona erdi. Akse Kitap Kahve'nin bahçesinde eşsiz manzarada bir araya gelen Çayırova Kent Protokolü ile Çayırovalı kitapseverler, hep birlikte kitap okuyarak, projeye güzel bir etkinlikle nokta koydu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent protokolü ve çok sayıda Çayırovalı'nın katılımıyla başlayan Çayırova Okuyor Projesi'nde, protokol üyeleri ilk olarak alanda hazırlanan roman kahramanları sergisi ve şiir sokağı alanını gezdi.

'BİZİM ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ'

Çayırova Okuyor Projesi kapsamında yapılan çalışmaları içeren sinevizyon gösteriminin akabinde konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; '2.'sini gerçekleştirdiğimiz Çayırova Okuyor Projesi kapsamında bir araya geldik. Bizim önceliğimiz, olmazsa olmazımız yavrularımız ve çocuklarımız. Biz onların en güzel şekliyle geleceğe hazırlanabilmeleri adına ailelerimizle birlikte çalışıyor ve gayret ediyoruz. Bizler, eğitime ve eğitimin temeli olan okumaya çok önem veriyoruz. Dinimizin ilk emri hepinizin bildiği gibi 'Yaratan Rabbinin adıyla oku.' Biz bundan dolayı okumaya çok önem veriyoruz. Başta çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandıracağız ki niye dünyaya gönderildik, yaratılış gayemiz ne bilelim. Tefekkür edelim ve bütün dünyaya faydalı işler yapalım. Okumanın önemi bundan dolayı çok büyük. Etkinliğe katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.' dedi.