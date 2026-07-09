Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından 28 Haziran Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kır Düğün Salonu ve Sosyal Yaşam Alanı, Suzan Kardeş konseriyle coşkulu bir törenle hizmete girdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından 28 Haziran Mahallesi Cephanelik mevkiinde yapılan Kır Düğün Salonu ve Sosyal Yaşam Alanının açılışı gerçekleştirildi. Suzan Kardeş konseri ile taçlanan açılış programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

'İZMİT'İN MERKEZİ BURALARA KADAR UZANDI'

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Bu güzel akşamda, İzmit Belediyesi Kır Düğün Salonu ve Sosyal Yaşam Alanımızın açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bekirpaşa Bölgesi, benim de yaşadığım, çocuğumu büyüttüğüm bir bölge. 2019 yılından bu yana bu bölgeye yatırım yapmaya çalışıyoruz. İzmit'in merkezi buralara kadar uzandı. Cephanelik bölgesi artık sosyal yaşam alanı olarak hizmet edecek.

'ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Öncelikle ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aylardır öz gücümüzle, sadece malzeme satın alarak, hatta bazı malzemeleri de kendimiz üreterek kaliteli ve düzgün hizmet verecek bu alanı oluşturmak adına arkadaşlarım çok çalıştı. Fen İşleri'nden Park ve Bahçeler'e, İşletme ve İştirakler'den zabıta ekiplerimize kadar herkes büyük bir özveriyle çalıştı. Gece geç saatlere kadar burada emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, sizlerin huzurunda gönülden teşekkür ediyorum.

'SARBAŞ TARAFINDAN İŞLETİLECEK'

Bütün plan ve stratejilerimiz bir bir gerçekleşiyor. İlk senemizde belediye bütçemizi disiplinli bir hale getirdik. İkinci senemizin kış ayında yatırımların planlarını organize ettik. Şimdi de bunların birçoğunu hayata geçirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni sosyal tesislerimiz, teknoloji merkezimiz, kütüphanemiz ve farklı hizmet alanlarımızla İzmit'e yeni değerler kazandırmaya devam edeceğiz. Her geçen gün İzmit Belediyesi daha da büyüyor. Bu alanın işletmesi özel sektöre verilmeden belediye şirketimiz SARBAŞ tarafından işletilecek.

'İZMİT'E ÇOK YAKIŞACAK'

Bu güzel alanın ilk akşamını da çok özel bir isimle taçlandırıyoruz. Sesiyle, enerjisiyle, sahnedeki sıcaklığıyla hepimizin gönlünde ayrı bir yeri olan sevgili Suzan Kardeş bu akşam bizlerle olacak. İzmit'in bu yeni buluşma alanına da böyle güçlü, böyle renkli, böyle içten bir başlangıç çok yakışacak.

'HAYIRLI, UĞURLU OLSUN'

Kendisine davetimizi kırmadığı ve bu özel gecede bizimle olduğu için şimdiden yürekten teşekkür ediyorum. Kır Düğün Salonu ve Sosyal Yaşam Alanımızın İzmit'imize, yeni evlenecek çiftlerimize ve burada güzel anılar biriktirecek herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

'ÖRNEK BİR YAŞAM ALANI'

CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan ise programda yaptığı konuşmada, 'Bugün yalnızca bir kır düğün salonunun açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda yaşayan bir sosyal yaşam alanını hizmete açıyoruz. Cephanelik, örnek bir yaşam alanına dönüşüyor. Bu güzel projeyi kentimize kazandıran Fatma Kaplan Hürriyet ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu güzel tesis İzmit'e hayırlı olsun' diye konuştu.

SUZAN KARDEŞ KULAKLARIN PASINI SİLDİ

28 Haziran Mahalle Muhtarı Mukadder Mengül, 'Mevlana Kültür Merkezi yıkıldıktan sonra bölgenin böylesine bir tesise ihtiyacı vardı. Bu tesis ile birlikte düğün salonu ihtiyacımız giderildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Bekirdere Mahalle Muhtarı Hülya Aydın, 'İki mahallenin birleştiği güzel bir konumda, doğayla iç içe huzur bulacağımız bir ortamı gerçekleştirdiği için başta Fatma Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi. Program, açılış kurdelesinin kesilmesi ve Suzan Kardeş konseriyle devam etti.