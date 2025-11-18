Marmaris Ultra Trail, bu yıl ikinci kez doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirdi. 14-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen organizasyon, Anadolu Sigorta'nın 100. yılına özel hazırlanan 100 kilometrelik parkuruyla da koşuculara unutulmaz bir deneyim sundu.

MUĞLA (İGFA) - 'Maviden Yeşile Bir Yolculuk' temasıyla gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen, 15 ülkeden 1226 sporcunun katıldığı 'Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail', Marmaris'in doğasını ve tarihi dokusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Gökova Körfezi'nden Datça Yarımadası'na uzanan parkurlarda yüzlerce sporcu, maviyle yeşilin buluştuğu rotalarda doğayla iç içe bir mücadele verdi.

Anadolu Sigorta'nın 100. yılı kapsamında hazırlanan 100K parkuru, 'Ormanın Gözleri' sosyal sorumluluk projesiyle bütünleşerek doğa koruma bilincine dikkat çekti. Parkur, proje kapsamında kurulan Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi üzerinden geçerek, sürdürülebilirliğin ve orman yangınlarına karşı farkındalığın önemini vurguladı.

HER SEVİYEDEN KOŞUCU İÇİN ROTALAR

Bu yıl ayrıca 70K, 48K, 30K, 16K ve 5K etaplarıyla her seviyeden koşucuya uygun parkurlar hazırlandı. Marmaris sahilinden başlayan yarış, Mezargediği, Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı gibi noktaları takip ederek yeniden denizle buluştu. Etkinlik kapsamında düzenlenen Çocuk Koşusu ise minik sporcuları doğanın içinde güvenli ve keyifli bir rotada bir araya getirdi. Ailelerin ve izleyicilerin desteğiyle, çocuklar için unutulmaz bir atmosfer oluştu.

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail boyunca, sürdürülebilirlik ilkeleri ön plandaydı. Etkinlik alanında tek kullanımlık plastikler yerine geri dönüştürülebilir materyaller tercih edildi, sıfır atık kutuları konumlandırıldı ve çevre dostu uygulamalar hayata geçirildi.

Anadolu Sigorta'nın 100. yılına özel hazırlanan 100K parkuru, yarışa ayrı bir enerji ve rekabet heyecanı kazandırırken, 100K erkeklerde Mehmet Soytürk 11:18:22.34'lük derecesiyle, kadınlarda Doğa Canik 17:43:13.00'lık derecesiyle birinci oldu. 100K'da dereceye giren sporculara ödülleri, Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü İlker Köklük tarafından takdim edildi.