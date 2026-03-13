CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eyüpsultan'da Trakya Rumeli Balkan Dernekleri temsilcileri ve üyeleri ile iftar programında buluştu.

CHP Genel Başkanı programda yaptığı açıklamada ise şunları söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eyüpsultan’da Trakya, Rumeli ve Balkanlılarla İftar Sofrasında Buluştu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’in ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Balkan Rumeli İftar Buluşması’nda Ramazan’ın bereketi ve dayanışma ruhu aynı sofrada paylaşıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı programda Trakya, Rumeli ve Balkan kültürünün birlik, kardeşlik ve dayanışma değerleri vurgulandı.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Soner Özimer, Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş, milletvekilleri, PM Üyeleri, Belediye Başkanları, İBB eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Eyüpsultan Belediyesi Meclis üyeleri, Trakya, Balkan ve Rumeli kökenli vatandaşlar katıldı.

“BU BİR KÜLTÜR, BİR HATIRA VE VEFA HİKAYESİDİR”

İftar öncesi selamlama konuşması yapan Başkan Özmen Trakya, Balkan ve Rumeli’nin güzel insanlarını aynı sofrada buluşturan bu anlamlı iftar programına ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Öncelikle iftar soframızda bizleri onurlandıran Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Trakya, Balkan ve Rumeli denildiğinde akla sadece bir coğrafya gelmiyor. Bu bir kültür, bir hatıra ve bir vefa hikâyesidir. Bu coğrafyanın yetiştirdiği aydınlık zihinler, Türkiye Cumhuriyeti’nin modern ve bağımsız bir devlet olarak var olmasında büyük rol oynamıştır. Bu coğrafya başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağrından birçok büyük isim çıkarmış; bize özgürlük, inanç ve vatan sevgisini bir değerler manzumesi olarak miras bırakmıştır.”

“EYÜPSULTAN’DA RUMELİ VE BALKAN KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ HER MAHALLEDE”

“Bugün Eyüpsultan’da Trakya, Balkan ve Rumeli kökenli hemşehrilerimizin varlığı sadece bir nüfus meselesi değil; bir kültür, emek ve dayanışma hikâyesidir. Rami’den Nişancı’ya, Alibeyköy’den Topçular’a ve Kemerburgaz’a kadar Eyüpsultan’ımızın her mahallesinde bu izleri görmek mümkündür. Bu dönem Eyüpsultan Belediye Meclisimizde 23 üyemizin 5’i Trakya, Balkan ve Rumeli kökenli yol arkadaşlarımızdır. Esra Hanım, Hidayet Hanım, Arzu Hanım ve yine Faruk Bey ve Aydoğan Bey. Bu vesileyle onlara da yol arkadaşlıkları için teşekkür etmek isterim.”

BAŞKAN ÖZMEN, EYÜPSULTAN’DA SOSYAL HAYATI GÜÇLENDİREN PROJELERİNİ PAYLAŞTI

Konuşmasında Eyüpsultan’da hayata geçirilen hizmetlere de vurgu yapan Başkan Özmen, şu açıklamalarda bulundu: “Çırçır, Sakarya, Nişancı, Esentepe, Karadolap, İslambey ve Akşemsettin mahallelerinde 7 Çocuk Etkinlik Merkezi açtık. Düğmeciler ve Yeşilpınar’da ise imalatlar devam ediyor ve çok yakın zamanda 9 merkezimiz Eyüpsultan’lı yavrularımızın hizmetinde olacak. Esentepe Kız Öğrenci Konukevi’ni tamamladık. Güzeltepe Emekliler Lokalini açtık. Akşemsettin, Yeşilpınar ve Eyüp merkezde üç yeni emekliler lokalimiz çok yakında hizmete giriyor. Karadolap Kent Lokantasını açtık. İkincisini de inşallah Alibeyköy’de hizmete açmayı planlıyoruz. Motokuryelerimiz için Karadolap’ta Cep Park ve kapalı dinlenme alanı pilot projemizi hayata geçirdik. Esentepe ve Göktürk’te kütüphane ve çalışma ofisi projemizi hayata geçirdik. Akşemsettin, Kemerburgaz, Göktürk, Emniyettepe ve Güzeltepe’de 5 yeni Sosyal Kafeyi hayata geçiriyoruz. Akşemsettin ve Karadolap’ta iki yeni spor merkezini hayata geçiriyoruz. Bölgenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu bir Taziye Evi’ni Mayıs ayında Karadolap’ta hizmete açıyoruz. Çok uzun yıllardır beklenen Eyüpsultan Meydanı bayramdan hemen sonra İBB Miras ile birlikte yenileniyor. Alibeyköy’e Haliç Hospital bölgesinde yeni bir meydan kazandırıyoruz. Mısır Heykeli ve Kemerburgaz Cami Meydanlarını layık oldukları standartlara çıkaracak şekilde yeniden düzenliyoruz. Türkiye’de belediyecilik bağlamında ilk morbid obezite ile mücadele programını, ilk Kaleci Akademisini, ilk Rugby ve Eskrim takımlarını kurmuş olmaktan ötürü özellikle genç yurttaşlarımızdan aldığımız memnuniyet ifadelerini de sizlerle paylaşmak isterim.

“CUMHURİYETİMİZİN DEĞERLERİ EN BÜYÜK REHBERİMİZDİR”

Konuşmasını bu anlamlı buluşmada kendilerini yalnız bırakmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve tüm katılımcılara teşekkür ederek tamamlayan Başkan Özmen “Geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürürken Cumhuriyetimizin değerleri en büyük rehberimizdir: Cumhuriyet hepimizin çatısıdır, demokrasi hepimizin umududur, Türkiye ise hepimizin vatanıdır. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da demokrasiyi, adaleti ve kardeşliği birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Bu güzel iftar sofrasının birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: “BU İFTAR SOFRASINDA SİZLERLE BULUŞMAK

ÖZGÜR ÖZEL: “BU İFTAR SOFRASINDA SİZLERLE BULUŞMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, iftar programına ev sahipliği yapan Başkan Özmen’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Rumeli ve Balkan Derneklerimizin kıymetli başkanları ve üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hemşerileri, değerli akrabalarım, bugün bu iftar sofrasında sizlerle buluşmaktan, bir sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bize ev sahipliği yapan Eyüpsultan Belediye Başkanımıza, belediye meclis üyelerimize ve bu organizasyonlarda Cumhuriyet Halk Partisiyle sizlerin örgütlü olduğunuz dernekler arasında büyük bir gayret gösteren biraz önce de dinlediğimiz İl Başkan Yardımcımız Soner Bey’e ve Rumeli Balkan komitesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“FIRSAT EŞİTLİĞİ, ATATÜRK’ÜN ESERİDİR”

Konuşmasında ülkede din savaşları yaşanmıyorsa bunun tarihin gördüğü en ileri görüşlü ve en cesur devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olduğunu vurgulayan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

“İşte bugün içinde bulunduğumuz coğrafya, bugün bu ülkede yaşayanlar, birbirini mezhebinden dolayı kesmiyorsa, burada din savaşları yoksa, burada her türlü küstahlığa rağmen birileri gelip de Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlere, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı küstah sözlerle ve birtakım niyetlerle işgale kalkışamıyorsa, bir ülkeyi kimin yöneteceğine karar veren emperyalistler, Türkiye’nin üzerinde başka coğrafyalarda olduğu gibi işgal ve kendince yönetim anlayışlarını, yönetim şeklini belirleme hevesine girmiyorsa, bunların hepsi 100 yıl önce anayasayı bilen, anayasal devletin güçlü olacağını bilen, hukukun üstünlüğüne inanan, kişisel ilişkilere değil güçlü kurumlara ve güçlü kurallara inanan, tarihin gördüğü en ileri görüşlü ve en cesur devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir. Ya da köklere Rumeli’de olan benim gibi, Bihlun abla gibi, benim gibi dedesi bahçıvan Abdullah Ağa olan Özgür Özel’le, dedesi İsmet Paşa olan Gülsüm Bilgehan yan yana oturup, milletvekilliği yapıyorsa bu Cumhuriyet’in ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir. Fırsat eşitliği. Sivas’ın Zara’sından gelen Özgür Çelik’le Manisalı Özgür Özel hep beraber bu ülkenin geleceği için, dava arkadaşları Ekrem İmamoğlu için birlikte mücadele verip bu ülkeye bir kez daha demokrasi getirme ümitleri varsa bunun hepsi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan borcumuzdur.”

“RUMELİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ KURULUŞ HARCININ ÇİMENTOSUDUR”

“Her karış toprağı tarihi fısıldayan, her taşında atalarımızın emeği, hatırası saklı bir diyarın temsilcileriyiz biz. Bizim için Rumeli ve Balkan demek, sadece coğrafya adı değildir. Rumeli bizim genzimizi yakan sıla hasretimizin adıdır. Balkanlar’dan Anadolu’ya gelen kardeşlerimiz göçmen değil, bu milletin, bu ülkenin esas kurucu unsurlarıdır. Biraz önce Soner Bey’in hatırlattığı gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk her seferinde bizleri muhacir diye küçümseyenler tarihin yazıldığı savaşlarda en geriye kalanlar, yani düşmanı en sonuna kadar direnenler, dövüşenler, düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir ve ‘Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır, bize emanetleridir’ demektir. 19. yüzyıldan itibaren Balkanlar’dan Anadolu’ya akan o büyük dalgalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş harcını, hatta kuruluş harcının çimentosunu oluşturmuşlardır. Rumeli ve Balkan insanı beraberinde sadece anılarını değil; çalışkanlığı, dürüstlüğü, eğilmeyen hürriyet iradesini getirmiştir. Rumeli’nin acıları, sürgünleri, göçleri bizim ortak tarihimizin bir parçasıdır. O acıları unutmak mümkün değildir. Ama o acılar bugün bizi birbirimize daha kuvvetli şekilde kenetleyen ortak bağlarımızdır. Rumeli kültürü dayanışmadır, kardeşliktir, birliktir. Zor zamanlarda birbirine sahip çıkan insanların kültürüdür. Bugün Rumeli ve Balkanlı hemşerilerimiz Türkiye için gösterdikleri dayanışma ile gelecek için hepimize umut vermektedir. Balkanlar ile olan tarihi bağlarımızı yaşatmak, o topraklarda olan kardeşlerimizle gönül köprümüzü sağlam tutmak her birimizin görevidir. Bizim siyasetimiz her zaman insanı ve bu sarsılmaz bağları merkeze almaya devam edecektir. Bundan sonra da yürüdüğümüz yoldan dayanışmayla, hep birlikte yürüyeceğiz.”