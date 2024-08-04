Muğla’nın Marmaris ilçesi Marmaris Kent Konseyi Seçimlerinde; önceki dönem Kent Konseyi Genel Sekreteri olan Hakan Öner, büyük bir sürpriz yaparak başkan seçildi.Ata SEVGİ/CANKA AJANS (MUĞLA İGFA)

Muğla’nın Marmaris ilçesi Marmaris Kent Konseyi Seçimlerinde; önceki dönem Kent Konseyi Genel Sekreteri olan Hakan Öner, büyük bir sürpriz yaparak başkan seçildi.

Armutalan Kültür Merkezinde gerçekleşen Marmaris Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda başkan adayı olarak; Ali Özge Kol, Hakan Öner ve önceki dönem Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin yarıştı.

Seçimlerin ilk turunda Ali Özge Kol 81 oy, Hakan Öner 69 oy ve Ufuk Beytekin de 35 oy aldı. 4 oy da boş çıktı. İkinci tur seçimleri öncesi Ufuk Beytekin’in çekilmesiyle dengeler değişti ve yapılan ikinci oylamada Hakan Öner 91 oy, Ali Özge Kol da 83 oy aldı.

YÜRÜTME KURULUNDA İLK KEZ BASINDAN BİR ÜYE

Marmaris Kent Konseyi Seçimleri oldukça renkli geçerken; Marmaris’te Sivil Toplum oluşumu olmayan Marmaris basınından; AjansCANKA Yetkilisi ve İGFA Haber Ajansı Muğla İl Temsilcisi Gazeteci Ata Sevgi, aynı zamanda kurucusu olduğu ve Başkan Yardımcılığını yürüttüğü Marmaris Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği’ni (MAGAMSAD) temsilen katıldığı seçimlerde, Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

Hakan Öner başkanlığında oluşan Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu: “ Atilla Geniş, Ata Sevgi, Oğuz Can, Şükriye Gürsoy, Şenay Kılın, Aysun Diyaroğlu, Naz Tuncel, Ali Yokuş, Ali Demirtaş, Buğra Yavuz, Görkem Murat Dinç, Bahadır Batum, Haydar Küreş, Mehmet Veysi Tarhan, Ahmet Başman, Selim Öztekin, Coşkun Meriç, Fatma Uçar, Hayat Yaraş, Ahmet Karaboğa ve Solmaz Halıcı’dan oluştu.