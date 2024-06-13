Önceki dönem Marmaris Belediyesi yönetiminin imar izni verdiği, ünlü bir inşaat firmasına ait devre mülk projesi inşaatının tamamlanmasına bir yıl kala, 31 Mart Seçimlerinde Marmaris Belediye Başkanı seçilen Acar Ünlü yönetimi, yapılan inceleme sonucu, ruhsatsız inşaat ve kaçak dolgu yapıldığı gerekçesiyle, inşaatı mühürleyerek, 60 Milyon lira cezai işlem uyguladı.

Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Marmaris Belediyesi başkanlık makamında basına açıklama yapan Belediye Başkanı Acar Ünlü; “Gerçekleştirdiğimiz teknik incelemelerde İçmeler Mahallesi 2518 parsel önü kıyı alanında kaçak ve ruhsatsız 6520 metreküplük su içi betonu, 469 metreküplük kronman betonu ve 10867 metreküplük dolgu yapıldığı belirlendi.

Söz konusu imalatların projesinin ve inşaat ruhsatının olmaması nedeniyle yapı tatil zaptı düzenlenmek sureti ile mühürlendi ve firmaya 60 milyon liralık idari para cezası verildi. 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na muhalefet ve aykırılık nedeniyle yapılan bu idari işlemler ilgili firma tarafından yasal 30 günlük süre içerisinde düzeltilmediği veya ruhsata bağlanarak yasallaştırılmadığı takdirde 30 günlük süre sonunda yıkım kararı alınacak. Alınan bu yıkım kararı, ilgilisine tebliğ edilecek. Tebliğ sonrası ilgili firma alınan yıkım kararını 60 gün içerisinde idari yargıya taşıyabilecek” dedi.

KİŞİYE ÖZEL İMAR PLANI OLMAZ

Açıklamasında Marmaris’in birçok bölgesindeki imar sorunu nedeniyle bölgede yaşayanların mağdur olduğuna da dikkat çeken Başkan Ünlü, “Bu yapılanlar belki hukuki olabilir. Ama yıllardan beri bölge insanı imar imar diye inlerken, kişiye özel imar vicdani değil. Sosyal adaleti uygulamalıyız. İmarı getiremediğimiz her gün buraları kaybediyoruz. İmarın gelmediği her gün yapılan kaçak yapılaşmalar doğamızı katlediyor, denizimizi kirletiyor. Çok zengin topraklarda yaşıyoruz ama halkımız imar gelmediği için zengin toprakların fakir bekçisi haline getirildi. Bu nedenle ben bütün yetkili kurum ve kişilere sesleniyorum; sosyal adaleti sağlama adına imarı Marmaris’e getirmemiz lazım” dedi.