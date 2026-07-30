Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Kayapınar ilçesinde 211 bin 656 metrekarelik alanda hayata geçirdiği Mezopotamya Kent Parkı'nda bina inşaatlarının kaba yapıları ile ham toprak dolgu çalışmaları tamamlandı. Elektrik ve sulama altyapısı ile sert zemin imalatları sürerken DİSKİ de parkın kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını inşa ediyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Diclekent Bulvarı ile Mezopotamya Bulvarı'nın kesişiminde yapımı devam eden Mezopotamya Kent Parkı'nı kentin önemli yeşil ve sosyal yaşam alanlarından biri olarak hizmete açmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

211 bin 656 metrekarelik yeni yaşam alanı

Toplam 211 bin 656 metrekarelik alanda hayata geçirilen parkta kafe, açık hava kütüphanesi, WC ve çeşitli sosyal donatı alanlarının yer alması planlanıyor. Her yaştan yurttaşın yararlanabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlanan parkta yapım çalışmaları farklı noktalarda eş zamanlı yürütülüyor.

Kaba inşaat ve dolgu çalışmaları tamamlandı

Çalışmalar kapsamında park içerisinde bulunan binaların kaba inşaatları tamamlanırken ham toprak dolgu çalışmalarında da sona gelindi. Elektrik altyapısı ve sulama sistemlerinin imalatları ise iş programı doğrultusunda devam ediyor.

Parkın sert zeminlerinde serme ve sıkıştırma çalışmaları yürütülürken bordür imalatları ile yol betonlarının dökümü de sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla parkın sosyal donatı alanlarının yanı sıra yaya yolları ve diğer kullanım alanlarının da hizmete hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

DİSKİ 2 bin 520 metre altyapı hattı inşa edecek

Parktaki genel yapım çalışmalarına paralel olarak Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü de alanın kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını oluşturuyor. DİSKİ tarafından yatırım programı kapsamında 28 Temmuz'da başlatılan çalışmalarla parkın altyapı ihtiyacını karşılayacak 900 metre kanalizasyon hattı ile bin 620 metre yağmur suyu hattı inşa edilecek. Proje kapsamında ayrıca muayene bacaları ve yağmur suyu ızgaralarının imalatı gerçekleştirilecek.

120 metre kanalizasyon hattı tamamlandı

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 120 metre kanalizasyon hattının döşemesi tamamlandı. Ekipler, altyapı imalatlarını belirlenen iş programı doğrultusunda sürdürürken DİSKİ tarafından yürütülen çalışmaların 10 Ağustos'ta tamamlanması hedefleniyor.

İnşa edilecek kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla parkta yer alacak kafe, açık hava kütüphanesi, WC ve diğer sosyal donatı alanlarının altyapı ihtiyacı karşılanacak. Yağmur suyu sistemiyle yağışlı dönemlerde oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilerek parkın dört mevsim güvenli ve sağlıklı biçimde kullanılması sağlanacak.