Ulusal ve uluslararası alanda üniversiteler ile iş birliğini artıran Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türk Üniversiteler Birliği’ne üye oldu.BURSA (İGFA) - Kamusal ve özel alanda iş birliği ağını genişleten BTÜ, üniversitelerle de ortak çalışmalar yürütmeye özen gösteriyor.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Teknik Üniversiteler Birliği’nin kurulması için ilk adımı atan BTÜ, uluslararası arenada da adını duyurmak hedefine doğru ilerliyor. Bu kapsamda Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan 7. Genel Kurul Toplantısı’nda,BTÜ’nünTürk Üniversiteler Birliği’ne (TÜRKÜNİB) üyeliği kabul edildi.TÜRKÜNİB’de Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan üye ülke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan gözlemci ülke olarak yer alıyor. TÜRKÜNİB ile birliğe üye üniversitelerdeki programların uyumlu hale getirilmesi, ortak kredi transfer sisteminin uygulanması, öğretim elemanı yetiştirme programlarının teşvik edilmesi, üniversitelerin belli alanlarda sahip oldukları öne çıkan üstünlüklerden yararlanılması, ortak öğretim, araştırma programlarının ve projelerin yürütülmesi amaçlanıyor.

TÜRKÜNİB’in 7. Genel Kurul Toplantısı’na çevrimiçi olarak katılan Rektör Naci Çağlar, BTÜ’nün artık Türk Üniversiteler Birliği üyesi olduğunu, bunun hem üniversite hem de Türk dünyası açısından büyük faydalar getireceğini kaydetti. Rektör Çağlar, “TÜRKÜNİB çatısı altında; ortak tarih, kültür, dil mirasından yola çıkarak üniversitelerimiz arasında işbirliği sağlanması, çağdaş, bilimsel düzeye uygun eğitim standartlarının uygulanması hedefiyle, ortak kimlik bilinci yüksek nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bizim de üyesi olduğumuz bu Birlik akademisyenlerimiz ve öğrencilerimize ciddi fırsatlar sunacak” diye konuştu.

“ORHUN DEĞİŞİM PROGRAMI’NDAN DA FAYDALANILACAK”

Öğretim üyesi ve öğrencilerin değişimini kapsayan Orhun Değişim Programı’nın ise çerçevesinin belirlenerek ilerleyen dönemlerde uygulanacağını belirten Rektör Çağlar, şunları kaydetti: “BTÜ, Türk Üniversiteler Birliği ile daha güçlü. Şimdi ki hedefimiz ise Avrupa Üniversiteler Birliği’ne üyelik… Bu süreci de tamamladıktan sonra küresel alanda daha tanınır hale geleceğiz. Üniversitemizin Türk Üniversiteler Birliği’ne üyeliğinin hayırlı olmasını diliyorum.”