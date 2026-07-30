Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiği dev yatırım ve imalat hamleleriyle kentin altyapısını geleceğe hazırladı. Daire başkanlıklarının koordineli ve yoğun çalışmaları sonucunda yüz binlerce metre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı kente kazandırılırken; arıtma tesisleri, su depoları ve lojistik yatırımlarla Denizli'nin direnci artırıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli genelinde vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz ve güvenli hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 6 aylık verilerini açıkladı. Bu dönemde gerçekleştirilen çalışmaların omurgasını hat imalatları oluşturdu. Yılın ilk yarısında toplam 210.764 metre içme suyu hattı, 21.901 metre kanalizasyon hattı ve 10.634 metre yağmur suyu hattı döşenerek rekor bir seviyeye ulaşıldı. Böylece toplamda 243 kilometreyi aşan altyapı ağı örülerek kentin su ve kanalizasyon problemleri büyük ölçüde güvence altına alındı.



DESKİ birimlerinden sahada yoğun mesai



DESKİ bünyesindeki birimlerin 2026 yılı ilk 6 ayındaki operasyonel faaliyetleri sahada sürdürüldü. Bu kapsamda İşletmeler Dairesi Başkanlığı, sahadaki sürekliliği ve kesintisiz su arzını güvence altına almak adına 71.555 metre içme suyu, 7.774 metre kanalizasyon ve 7.103 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 15 adet içme suyu kaynağı aktif hale getirilirken, 102 Lt/sn debi kapasitesiyle kentin su arzı önemli ölçüde güçlendirildi. Kentin ana arterleri ve yerleşim yerlerindeki acil ihtiyaçlara odaklanan İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ise 30.901 metre içme suyu, 12.894 metre kanalizasyon ve 1.271 metre yağmur suyu hattını tamamlayarak hızla hizmete sundu.