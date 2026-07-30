İçişleri Bakanlığı, sarı kodlu illerde 30 Temmuz Cuma günü (yarın), kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı duyuru ile vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

30 Temmuz 2026 Perşembe günü;

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

31 Temmuz 2026 Cuma günü;

Cuma günü İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına, Cuma ve Cumartesi günleri Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli rüzgar, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.'