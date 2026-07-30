Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan üst geçitlerin güvenli ve konforlu kullanımı için bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak 3 üst geçitte aydınlatma sistemleri elden geçirilirken, arızalı 10 LED armatür de yenileriyle değiştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yayaların özellikle akşam ve gece saatlerinde üst geçitleri daha güvenli kullanabilmesi amacıyla aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu, Alparslan Türkeş ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk üst geçitlerinde bakım çalışmaları tamamlandı.

10 LED ARMATÜR YENİLENDİ

Ekipler, üst geçitlerdeki aydınlatma sistemlerini tek tek kontrol ederek arızalı ve kullanım ömrünü tamamlayan armatürlere müdahale etti. Çalışmalar kapsamında toplam 10 LED armatür yenileriyle değiştirilerek üst geçitlerin aydınlatma kapasitesi güçlendirildi.

PANO, KABLO VE RÖLELER KONTROL EDİLDİ

Çalışmalar yalnızca armatür değişimiyle sınırlı kalmadı. Aydınlatma sistemlerinin düzenli ve kesintisiz çalışması için elektrik panoları, kablolama sistemleri ve rölelerin bakım ve kontrolleri de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki üst geçitlerde bakım ve onarım çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürmeye devam edecek.