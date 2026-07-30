Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla Sahili açıklarında botla denize açılan 5 arkadaş, şiddetli rüzgarın etkisiyle botun devrilmesi sonucu denize düştü. Olayda boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi sağ olarak kurtarılırken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, denize açılan 5 kişinin bulunduğu bot, etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Denize düşen şahısları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, açıkta mahsur kalan 3 kişiyi sağ olarak kurtarırken, kayıp olduğu belirtilen 2 kişiyi bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Öte yandan ekipler, olay sırasında açıkta bulunan başka bir bot ve kano ile denizde yüzen bir kişiyi de güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda, özellikle kano ve küçük botlarla denize açılmamaları, ayrıca kıyıdan uzak mesafelere yüzerek gitmemeleri istendi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.