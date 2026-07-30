Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sözünü verdiği Akçayport ve Akçay-Midilli Hattı seferlerinin açılışını gerçekleştirdi. Göreve geldiği günden bu yana Edremit'in her köşesine dokunan çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirten Akın, 27 yıl aradan sonra yeniden gümrük alanı olarak aktif hale getirilen Akçayport'un, Balıkesir ve Edremit'in dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynayacağını söyledi.

BALIKESİR (İGFA) - Şehri geleceğe taşıyacak önemli yatırımları hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BADO'nun Ayvalık-Midilli seferlerinin ardından büyük bir heyecanla beklenen Akçay-Midilli hattı seferlerini de başlattı. 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile Balıkesir Toplu Taşıma AŞ'ye devredilen Akçay İskelesi, gerçekleştirilen özenli çalışmalarla yeni yüzüne kavuşarak Akın'ın ortaya koyduğu vizyonla son teknoloji sistemlerle donatılıp, Akçayport adıyla hizmet vermeye başladı. 27 yıl aradan sonra yeniden gümrük alanı olarak aktif hale getirilen Akçayport'un da açılışını gerçekleştiren Akın, Balıkesir'in denizle kurduğu bağı daha da güçlendiren, turizmine, ekonomisine ve uluslararası ilişkilerine yeni bir soluk kazandıracak çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Akın, Akçayport'un Balıkesir'e, Körfez'e, ülkemize ve Midilli'ye hayırlı olmasını diledi.

'27 YIL SONRA GÜMRÜK STATÜSÜ KAZANDI'

Balıkesir'in uzun bir sahil şeridine sahip bir kent olduğunu belirten Akın, 'Sahil şeridinde olan belediyelerimizle iş birliği içerisinde çalışıp buradaki potansiyeli yükseltmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Bunlardan bir tanesi de Akçayport'umuz. Akçay İskelemizi modernize ederek Akçayport adıyla hizmete açtık. Bu sayede 27 yıl aradan sonra bölgemiz yeniden gümrük kapısı statüsü kazandı' dedi.