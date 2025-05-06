Tüm Global İş Dünyası Derneği (TÜMGİŞ), Mersin’de gerçekleştirdiği ziyaretlerde kentin turizm, ticaret ve liman potansiyelini avantaja çevirmek için iş birliği çağrısı yaptı.MERSİN (İGFA) - Tüm Global İş Dünyası Derneği (TÜMGİŞ), Mersin’de gerçekleştirdiği ziyaretlerle kentin ticaret, turizm ve liman potansiyelini masaya yatırdı. TÜMGİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Kadooğlu, “Mersin; doğası, tarihi ve gastronomisiyle turizmden hak ettiği payı alamıyor. Eksikleri tespit edip avantaja çevirmeliyiz. TÜMGİŞ olarak yurt içinde ve dışında etkin rol oynayacağız” dedi.

TÜMGİŞ heyetinin ilk durağı Mersin Valisi Atilla Toros oldu. Projelerin ele alındığı ziyarette Vali Toros, TÜMGİŞ’ten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile iş birliği yapmasını istedi. Toros, “Bu iş birliği projelerin etkisini artırır” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret eden heyet, kentin ekonomik potansiyelini değerlendirdi. Seçer, “Mersin tek sektöre sıkışmış bir kent değil. Transit ticareti artırırsak limanımız daha verimli çalışır” dedi.

TÜMGİŞ, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol’ü ziyaret etti. Çakır, “Katma değeri yüksek ürünler kent ekonomisine büyük katkı sağlar. Mersin Limanı’nın avantajlarını iyi anlatırsak, liman daha işlek olur ve Mersin’in geleceği İstanbul gibi parlak olur” ifadelerini kullandı.

IRAK PAZARINDA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Heyet, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) ile bir araya geldi. TISİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik, Irak’taki yatırım fırsatlarına dikkat çekerek Türk yatırımcıları beklediklerini söyledi. Kadooğlu ise Türk firmalarının Irak pazarında daha etkin olması için TISİAD ile ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Milletvekili Başarır ile Mersin’in ihtiyaçları konuşuldu

TÜMGİŞ, ikinci gün CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile kahvaltıda buluştu. Toplantıda, Mersin’in öncelikli ihtiyaçları ve gelişim için atılacak adımlar değerlendirildi.

Ziyaretlerin ardından TÜMGİŞ, kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Şanser Kadooğlu’nun açılış konuşmasının ardından Genel Sekreter Barış Gümüş, derneğin projeleri ve planları hakkında bilgi verdi. ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, küresel ve yerel ekonomik gelişmeleri analiz ederken, Parlayan İfadeler Eğitim Gelişim Programı Kurucusu Ayşe Parlar, kişisel gelişimin iş yaşamındaki önemine dair sunum yaptı.

TÜMGİŞ, Mersin’in potansiyelini fırsata çevirmek için iş dünyası ve yerel yönetimlerle iş birliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı.