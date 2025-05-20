Müsilajla mücadele kapsamında hayata geçirilen Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında 6 Haziran 2021’de uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

4 YILDA 38 BİN İŞLETME VE 233 BİN DENİZ ARACI DENETLENDİ

Yetkililer, Marmara Denizi’ndeki ekolojik dengeyi korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, temiz deniz politikalarının etkin şekilde uygulanmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti. Müsilajla mücadele kapsamında alınan bu önlemler, bölgedeki doğal yaşamı ve ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir bir şekilde korumayı hedefliyor.

11 BELEDİYE VE İŞLETME ATIK SULARINI ARITMADAN DEŞARJ ETMİŞ

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, 2025 yılı ocak ayı içerisinde Marmara Denizi’ne kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde atık su üreten 447 tesis denetlendi. Denetim kapsamında deşarjı olan 360 tesisten atık su numunesi alındı. Analiz sonuçlarına göre, bu numunelerden 62’sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

https://twitter.com/csbgovtr/status/1924770823136477307