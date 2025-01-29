Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi tarafından 10 yıldır yürütülen Lisansüstü Tez Desteği Programı için 2025 yılı başvuruları başladı. Bu yıl 5 adet doktora ve 5 adet yüksek lisans tezine destek sağlanacak.İSTANBUL (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki Şehir Politikaları Merkezi tarafından 10 yıldır devam eden Lisansüstü Tez Desteği başvuruları açıldı.

21 Şubat'a kadar başvuruların alınacağı Lisansüstü Tez Desteği Programı'nda bu yıl 5 adet doktora ve 5 adet yüksek lisans tezine destek sağlanacak.

Destek miktarı tez başına doktora tezi için 60 bin lira, yüksek lisans tezi için 25 bin lira olarak belirlendi.

Marmara Belediyeler Birliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de bulunan üniversitelerde Marmara Bölgesi, Marmara Denizi, yerel yönetim, şehircilik, akıllı şehirler, mimarlık, su yönetimi, çevre yönetimi, iklim değişikliği, küresel ısınma, demografi, göç, deprem riski, risk yönetimi, afet yönetimi, tarımsal alanların korunması ve kentsel yaşam kalitesi gibi yerel yönetimler ve kentleşme alanları konularında çalışma yürüten araştırmacılara açık olduğu kaydedildi.

Programa ilişkin başvurularla ilgili detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz