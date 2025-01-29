Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni yılın ilk ayında sevilen korolarını vatandaşlarla buluşturdu. Konserleri beğeni ile izleyen vatandaşlar zaman zaman yerlerinden kalkarak eserlere eşlik etti.KOCAELİ (İGFA) -2024 yılında gerçekleştirdiği birbirinden önemli etkinliklerle Kocaeli’nin kültür- sanat kenti unvanına katkı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına da aynı anlayış ile başladı.

Büyükşehir yılın ilk konserini Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki “Kadınlar Korosu” ile verdi. SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen konser iki bölümden oluştu. “Şarkılarda Mevsimler” adlı konserde mevsimlerin güzelliğini şarkılara taşıyan eserler seslendirildi. Solo performanslarda da yine mevsim şarkıları icra edilirken, koristlerin başarılı solo performansları konuklar tarafından alkışlarla karşılandı.

YEŞİLÇAM ŞARKILARI İLE NOSTALJİ

Ayın ikinci konseri ise Nev Eda Türk Sanat Müziği Korosu’ndan geldi. Koro, 17 Ocak Cuma akşamı SDKM Büyük Sahne’de sevenleriyle buluştu. “Yeşilçam Şarkıları” adlı konseri şef Erbil Aydın yönetti. Konserde yıllarca beyaz perdede izlediğimiz filmlere anlam katan Yeşilçam şarkıları okundu. Şarkıların güzelliği salonda nostalji rüzgarı estirirken, konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Gündüz de izledi.

Büyükşehir tarafından verilen konsere vatandaşların coşkusu neşe kattı. Ön sıralarda oturan vatandaşlar zaman zaman ayağa kalkarak seslendirilen Yeşilçam şarkılarına danslarıyla eşlik etti. Diğer konuklar da alkışlarıyla nağmelere tempo tuttu. Büyük bir coşkuyla geçen konserde vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi.