Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 2025 Yılı dolayısıyla alınan "Yılbaşı Tedbirleri" hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Akkoyun, yılbaşı nedeniyle 6 Bin 315 güvenlik kuvvetleri ile 917 aracın hizmet vereceğini bildirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valiliği Dara Toplantı Salonunda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun Başkanlığında, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Cumhur Yazgan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İlgili Kurum Amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, "Yılbaşı Tedbirleri" değerlendirildi.

Toplantıda Basın Mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun alınan tedbirleri açıkladı.

Vali Akkoyun'un açıklaması şöyle; "2024 yılında Mardin’imizde birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kadim medeniyetimizden aldığımız güç ve ilhamla Cumhuriyet’imizin ikinci asrını “Büyük ve Güçlü Türkiye” şiarı ve “Tam Bağımsız Türkiye” vizyonuyla büyük bir gayretle çalıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Mardin’imizde sağlanan güven, huzur ve istikrar ortamı ile sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden sanata her alanda gerçekleştirdiğimiz kamu hizmetleri ve yatırımları şehrimizin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Mardin’imizde 2024 yılında birçok alanda meydana gelen gelişmelerde hemşehrilerimizin çalışkanlığı, özverisi, birlik, beraberliğe olan inancı ve iradesi şehrimizi daha ileriye taşıma azmimizi artırmaktadır. Kararlı çalışmalar neticesinde Mardin’imizde huzurlu ve başarılı bir sene geçirdik, amacımız 2025 yılında da bunu devam ettirmektir. Bu amaçla şehrimizi her alanda kalkındırmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.

2024 yılını geride bıraktığımız şu saatlerde ve 2025 yılının ilk saatlerine kadar hemşehrilerimizin ve yılbaşını geçirmek üzere Mardin’de bulunan tüm misafirlerimizin güvenliği ve esenliği için gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmış durumdadır. Mardin’imiz genelinde güvenlik ve asayiş konusunda kolluk kuvvetlerimizce şehir merkezinde ve 10 ilçemizde özellikle hemşehrilerimizin yoğun olduğu yerlerde gerekli tedbirler alınarak gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Tüm ekiplerimiz, yılbaşı boyunca gayretle ve hassasiyetle görevlerinin başında olacaktır.

Bu kapsamda; Emniyet Müdürlüğümüz 10 ilçemizde yılbaşı boyunca 2.511 personel, 640 Araç ile İl Jandarma Komutanlığımız ise 10 ilçemizde yılbaşı boyunca, 3.804 Personel, 277 araç ve 15 Drone olmak üzere toplamda 6.315 personel 917 araç ile asayiş ve güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. Yine olası durumlara karşı 112 Acil Çağrı Merkezimiz 31 personeli ile 7/24 aktif olarak hizmet verecektir.Hemşehrilerimiz İhtiyaç duyması halinde Mardin Büyükşehir Belediyemizin Alo 153 hattına da ulaşabileceklerdir. Aynı zamanda elektrik, iletişim ve doğalgaz için ilgili kurumlarımız tarafından tedbirler alınmış, Mardin Büyükşehir Belediyemize bağlı MARSU başta olmak üzere tüm ekiplerimiz görevlerinin başında olacaktır. Ayrıca yılbaşını geçirmek için şehrimize gelen misafirlerimiz ve Mardinli hemşehrilerimiz için trafik akışının yoğunlaştığı güzergahlarda ilave trafik tedbirleri aldık. Bu amaçla trafik uygulama ve kontrol noktaları kurularak şehrimizin her alanında en üst seviyede tedbirler alınmış olup gerekli denetim ve kontrollerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Şehrimizin güvenliğini sağlamak adına gayretle ve özveriyle çalışan tüm güvenlik güçlerimize ve kamu görevlilerimize şimdiden teşekkür ediyorum ve muvaffakiyetler diliyorum. Yeni yılın, ülkemize ve Mardin’imize huzur, sağlık, mutluluk, birlik, beraberlik ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.