Mardin’de termometreler 46 dereceyi gösterirken, bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor.MARDİN (İGFA) - Termometrelerin 46 dereceyi aştığı kentte vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Uzmanlar, sıcak çarpması ve dehidrasyon riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, Mardin ve çevresinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmasını önerdi. Uzmanlar, bol su tüketilmesi, hafif ve açık renkli kıyafetler giyilmesi ve gölgede kalınması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin ekstra önlem alması gerektiği belirtildi. Mardin’de yaşayan vatandaşlar, sıcaktan korunmak için klimalı ortamları tercih ederken, bazıları serinlemek için park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara sığınıyor. Yerel esnaf ise işlerin sıcaklar nedeniyle durgunlaştığını ifade ediyor. Yetkililer, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesinin beklendiğini, bu nedenle vatandaşların uyarıları dikkate almasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sıcaklar nedeniyle dışarıya çıkmaktan çekindiklerini belirten İbrahim Kudat ise, Mardin’de sıcaklar 46 dereceyi aştığını belirterek, hem gündüz hem gece aşırı sıcaklardan etkilendiklerini ifade etti.