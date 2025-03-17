Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu Fuar Alanı’nda kurulan "Mardin Ramazan Sokağı"nı ziyaret etti.MARDİN (İGFA) - Genel Sekreter Fatih Eroğlu’ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akkoyun, fuar alanında kurulan standları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Akkoyun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ramazan Sokağı’nın 15-23 Mart tarihleri arasında Mardinli vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti.

Etkinlik kapsamında farklı bölgelerden gelen yöresel lezzetlerin sunulacağını ifade eden Akkoyun, çocuklar ve gençler için Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca, kukla oyunları ve animasyonlar gibi çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

Vatandaşların iftar öncesi ve sonrası keyifli vakit geçirebileceği Ramazan Sokağı’nın Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatacağını vurgulayan Vali Akkoyun, “Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.