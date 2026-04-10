Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eTwinning Kalite Etiketi Ödül Töreni, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Eğitimde dijital dönüşümü ve uluslararası iş birliklerini güçlendiren projelere imza atan öğretmenlerin onurlandırıldığı törende, 32'si Avrupa, 86'sı Ulusal olmak üzere toplam 118 Kalite Etiketi sahiplerini buldu.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, eTwinning projelerinin eğitimdeki dönüştürücü gücüne dikkat çekti. Kalite etiketinin; planlı, iş birlikçi ve sürdürülebilir çalışmaların önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Eyyüpkoca, eTwinning'in öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunduğunu, öğrencileri farklı kültürlerle buluşturduğunu ve eğitimde dijitalleşmeyi güçlendirdiğini ifade etti. Öğretmenlerin ilham veren liderler olduğunu belirten Eyyüpkoca, emeği geçen tüm eğitim camiasını tebrik etti.

Program kapsamında, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın gönderdiği video mesaj ile eTwinning tanıtım videosu katılımcılarla paylaşıldı.

Törenin dikkat çeken bölümlerinden biri de başarılı öğretmenlerin gerçekleştirdiği sunumlar oldu. Kızıltepe Anafartalar İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ayşe Yardımcı, 16. Ulusal eTwinning Konferansı'na seçilen projesinin başarı hikâyesini aktardı. Kızıltepe TOKİ İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Kılıç, eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı'ndaki deneyimlerini paylaşırken; Kızıltepe Yenikent İlkokulu Öğretmeni Zeynep Kadak ise '81 İl 81 Proje' kapsamında öne çıkan çalışmasını tanıttı.

Sunumların ardından sahne alan Kızıltepe Öğretmen Korosu, performansıyla programa renk kattı. Öğretmenlerin uyum içinde seslendirdiği eserler, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Programın en heyecanlı anı olan belge takdim töreninde, başarılı öğretmenlere kalite etiketleri ve teşekkür belgeleri verildi. Belgeler; İl Millî Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Eğitim Müfettişleri Başkanı Süleyman Akın, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, Midyat İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Nusaybin İlçe Millî Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz ve şube müdürleri tarafından takdim edildi.

Tören, ödül alan öğretmenlerin yer aldığı toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programın ardından açılışı yapılan eTwinning proje stant alanı da yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, öğretmenler tarafından hazırlanan yenilikçi proje çıktıları ve dijital materyalleri yakından inceleme fırsatı buldu. Sergilenen çalışmalar, Mardin'de eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik projelerin ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.