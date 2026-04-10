BursaOsmangazi Belediyesi'nin OSMEK kurslarında eğitim alan kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Mehmet Akif Mahallesi'nde düzenlenen 'Geleneksel 2. Sergi' ile görücüye çıktı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan'ın katıldığı sergide, kadın emeği ve üretimin önemi bir kez daha vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, kadın emeğini destekleyen projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. Kadınların üretime katılımını artırmayı ve meslek edinmelerini sağlamayı amaçlayan Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK), bu vizyon doğrultusunda önemli çalışmalara imza atarken, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu emekler düzenlenen sergilerle taçlandırılıyor.

Bu kapsamda, Mehmet Akif Mahallesi'nde faaliyet gösteren OSMEK kurs merkezinde hazırlanan el emeği ürünler, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan'ın da katılımıyla düzenlenen 'Geleneksel 2. Sergi' ile beğeniye sunuldu. Yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışan kursiyerlerin hazırladığı el sanatları ve giyim ürünleri, sergiyi ziyaret edenler tarafından büyük beğeni topladı.

'OSMEK' SAYISINI ARTIRACAĞIZ'

Açılışta konuşan Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, Osmangazi Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmalarına verdiği önemin altını çizerek, kadın emeğinin desteklenmesinin toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret etti. Yıldızhan, 'Göreve geldiğimizden bu yana belediye başkanımız Erkan Aydın'ın direktifleriyle var olan OSMEK sayısını artırmak ve bu güzel binaları halkımıza kazandırma düşüncesiyle harekete geçtik. OSMEK sayısını artıracağız. Halk eğitim ile birlikte bu güzel organizasyonlar da hep birlikte devam edecek. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'HEPİNİZ ÇOK GÜZEL BİR YERDESİNİZ'

OSMEK Mehmet Akif Kursu Sorumlusu Güler Güleç de, OSMEK'te özellikle mahallede yer alan kadınlara hitap ettiklerini vurgulayarak, 'Gerek başkanlarımızın, gerek müdürlüğümüzün, gerekse halk eğitimin tüm katkılarıyla var olanı en yüksek düzeyde tutmaya çalışarak, güzel ürünler sergilemek için çaba gösteriyoruz.' ifadelerini kullanırken, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, kadınların üretimini çok önemsediğini belirterek, 'Hepiniz çok değerli, çok güzel bir yerdesiniz. Osmangazi Belediyemizin sağlamış olduğu imkanlarla biz de elimizden geldiği kadar en güzel şartları sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum' açıklamalarında bulundu.

Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Osman Sakin ise güzel bir bina inşa edildiğini kaydederek, ev hanımlarının meslekler öğrenerek aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER HAYRAN BIRAKTI

Öte yandan sergi kapsamında, ikinci kez düzenlenmenin coşkusunu paylaşmak adına özel olarak hazırlanan pasta kesildi. Kursiyerler ve katılımcılar, bu anlamlı günü birlikte kutlayarak dayanışma ve üretim ruhunu pekiştirdi. Akabinde Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, el sanatları ve giyim sınıfında yer alan sergileri dolaşarak, ürünler hakkında OSMEK yöneticilerinden bilgiler aldı. Ürünleri yakından inceleyen Yıldızhan, pek çok ürünün kalitesi ve hoş görünümünden ötürü kursiyerleri tebrik etti.

Program sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan'a kursiyerlerin hazırlamış olduğu Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümüne ithafen tablo hediye edildi.