Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik , IPARD III kapsamında Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başlığı altında kabul edilen projelerle ilgili olarak açıklamalar yaptı. MARDİN (İGFA) - İl Koordinatörü Çelik, Türkiye-Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen ve TKDK tarafından uygulanan IPARD kırsal kalkınma hibe programı çerçevesinde, 11 yıldır ilimizde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere 16 sektörde hibe desteği verdiklerini söyledi.

Bugüne kadar Mardin ve ilçelerin kalkınması adına 258 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Çelik" Bu projeler sayesinde reel fiyatlarla 1 Milyar 770 Milyon TL yatırım yapıldığını ve bu projelere toplam 838 Milyon 451 bin TL hibe desteği verildi"dedi.



TKDK MARDİN TÜRKİYE’DE 1. SIRADA 2024 yılında IPARD III programının 81 ilde uygulanmaya başlandığını ifade eden Çelik" İlimizin bu programdan azami ölçüde faydalanması adına tüm kurum personelinin ilimizin en ücra yerlerini ziyaret ediyoruz. Yatırımcılara ve çiftçilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Sahada yoğun bir şekilde tanıtım faaliyetleri yapılarak , bunun neticesinde de Mardinli hemşerilerimizden rekor düzeyde proje başvurusu aldıklarını ifade etti.

Açıklamalara devam eden Çelik,, “ Büyük bir mutlulukla paylaşmak isterim ki, TKDK Mardin İl Koordinatörlüğü, 2024 yılı itibariyle 81 ilde faaliyet göstermeye başlayan TKDK illeri arasında IPARD III 2. Başvuru Çağrı İlanı döneminde kabul edilen projelerin yatırım ve hibe tutarı büyüklüğü açısından Türkiye 1.si olmuştur”ifadelerini kullandı. IPARD III programı 2. Çağrı döneminde yatırım tutarı 1 Milyar 65 Milyon TL tutarında 86 proje başvurusu aldıklarını kaydeden Çelik" Bu projeler için verilecek toplam hibe tutarının ise 723 Milyon 443 Bin TL oldu. Son olarak; TKDK Mardin olarak almış olduğumuz bu yoğun proje başvurusunun ilimiz adına bizleri çok mutlu ettiğini ve ulaşılan bu yüksek başarıdan dolayı desteğini bizden hiç esirgemeyen, her zaman yatırımcılarımıza kolaylık sağlayan Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, gayretlerinden dolayı tüm mesai arkadaşlarıma ve bu başarının mimarı proje başvurusu yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm projelerin ilimiz ve yatırımcılarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum"açıklamalarında bulundu.