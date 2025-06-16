Mardin’in Yeşilli ilçesinde düzenlenen 17. Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, Bakan Vedat Işıkhan’ın katılımıyla renkli anlara sahne olurken, Kıraç’ın konseri 50 bin kişiyi coşturdu.MARDİN (İGFA) - Mardin’in Yeşilli ilçesinde bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, üç gün süren etkinliklerin ardından kiraz ve ses yarışması ödülleriyle sona erdi.

Festivalin son gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve protokol üyeleri, Yeşilli Gençlik Merkezi’nde bir araya geldi. Ünlü sanatçı Kıraç’ın sahne aldığı gecede yaklaşık 50 bin kişi unutulmaz anlar yaşadı.

“MARDİN’İN MEDENİYETLER BEŞİĞİ KİMLİĞİNİ TANITIYORUZ”

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, açılış konuşmasında festivalin 28 yıllık tarihine vurgu yaparak, “Bu festival, Mardin’in kültürel zenginliklerini tanıtmak ve kardeşlik iklimini güçlendirmek için düzenleniyor. Mardin’in olumsuz algısını değiştirmek, medeniyetler beşiği kimliğini öne çıkarmak amacıyla başlatıldı. Bugüne kadar havaalanı, hükümet konağı, belediye binası gibi önemli yatırımları ilçemize kazandırdık. Mardin’in taşı, inancı, kardeşliği ve dostluğu bu festivalle dünyaya tanıtıyoruz” dedi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin’in sevgi, kardeşlik ve birliğin şehri olduğunu belirterek, “Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliği pekiştiriyor. Festivalde stant gelirlerinin Gazze’ye bağışlanması gibi duyarlı bir davranış sergileyen belediye başkanımızı, kaymakamımızı ve esnafımızı tebrik ediyorum” dedi.

“YEŞİLLİ, MEDENİYETLERİN BULUŞMA NOKTASI”

Bakan Vedat Işıkhan, Yeşilli’nin kültürel çeşitliliğiyle Türkiye ve dünyada önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. “Mardin ve Yeşilli, medeniyetlerin buluştuğu bir coğrafya. El sanatlarından yöresel tatlara, konserlerden yarışmalara kadar bu festival, kültürel zenginliği gelecek nesillere aktarıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Mardin’i hak ettiği noktaya taşımak için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz,” dedi. Işıkhan, geliri Gazze’ye bağışlanan yöresel ürün stantlarını da gezdi.

KIRAÇ’TAN UNUTULMAZ KONSER

Mardin Diller ve Dinler Korosu’nun büyüleyici performansının ardından sahne alan Kıraç, yaklaşık 50 bin kişiye coşkulu bir konser sundu.

estival, kiraz ve ses yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.