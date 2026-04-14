Mardin Yeşilli Belediyesi, tarımı desteklemek ve ilçeyi daha yeşil hale getirmek amacıyla 52 bin mahlep ile 50 bin zeytin fidanı olmak üzere toplam 102 bin fidanı çiftçilere dağıttı. Dağıtım töreni, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Törene Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakın, Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları, ilçe protokolü, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen proje kapsamında düzenlenen törende konuşan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, projenin önemini şu sözlerle açıkladı: 'Yarınların yeşermesi için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak bir proje geliştirdik. Daha yeşil bir Yeşilli, daha yeşil bir doğa ve verimli topraklarımızın özelliğini kaybetmemesi için bu yıl 52 bin mahlep ve 50 bin zeytin fidanı çiftçilerimize dağıtımını gercekleştiriyoruz. .'

Başkan Demir, çiftçilerin ve vatandaşların talepleri doğrultusunda fidan sayısını artırdıklarını belirterek, 'Mahalle muhtarlarımıza, çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza toplantı yaptık. Gelen bütün talepleri dikkate alarak zeytin ve mahlep fidanlarını dağıtmaya başladık. Amacımız, hem doğasıyla hem rengiyle yeşiliyle güzel bir değer olan bu fidanlarımızın yarınlarımız için geçim kaynağına dönüşmesi, sofralık zeytin ve hatta yeşil zeytin yaprağından faydalanılmasıdır' dedi.

Demir, mahlep fidanlarıyla ilgili özel bir hedeflerinin de olduğunu vurguladı: 'Amacımız mahlep ağaçlarından güzel kiraz aşısı yaparak 52 bin mahlep fidanını toprakla buluşturmak ve kirazı ile festivallere konu olan Yeşilli'yi dünyaya tanıtmak. Şimdi 'Bismillah ya Allah' deyip ilk fidanlarımızı toprağımızla buluşturmak üzere dağıtım kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun.'ifadelerini kullandı.

Törende Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakın ve Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç da projeye destek veren konuşmalar yaptı.

Fidan dağıtımının ilçede tarımsal üretimi artırmayı, çevreye duyarlı bir Yeşilli oluşturmayı ve çiftçilere ekonomik katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.