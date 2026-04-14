Bilecik'te köylerin orman yangınlarına karşı daha hızlı müdahale edebilmesi amacıyla 31 adet yangın söndürme tankeri muhtarlara teslim edildi. Vali Faik Oktay Sözer, ilk müdahalenin önemine dikkat çekti.

BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te kırsal bölgelerde yangınlara karşı hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla 31 adet yangın söndürme tankeri muhtarlara teslim edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaptığı açıklamada özellikle yaz aylarında artan orman ve kırsal alan yangınlarına karşı en kritik unsurun 'ilk müdahale' olduğunu vurguladı. Vali Sözer, geçtiğimiz yıl yaşanan yangınların bu alandaki hazırlığın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, yeni ekipmanların olası afetlerde müdahale süresini kısaltacağını ve zararları en aza indirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Teslim edilen 31 yangın söndürme tankeriyle birlikte köylerin yangınlara karşı daha hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmesinin amaçlandığı belirten Vali Sözer, yapılan her çalışmanın doğanın korunmasına katkı sunduğunu belirterek, ülkenin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.

Bugün köylerimizin yangınlara karşı daha hazırlıklı ve güçlü olması adına önemli bir adım attık. Özellikle kırsal alanlarda yangınlara hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi amacıyla 31 adet yangın söndürme tankerini muhtarlarımıza teslim ettik.



