Mardin'in Yeşilli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında anlamlı bir spor etkinliği düzenlendi.

MARDİN (İGFA) - Mardin Yeşilli İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yeşilli Sakarya İlkokulu öğrencilerini bir araya getiren 'Badminton Buluşması', renkli görüntülere sahne oldu.

Emniyet mensupları ile minik öğrenciler arasında gerçekleşen etkinlikte rekabetin yerini dostluk, neşe ve kardeşlik aldı. Kortlarda birbirleriyle maç yapan polisler ve öğrenciler, hem spor yaptı hem de unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Yeşilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özcan Tırpan, '10 Nisan Polis Haftası'nı başta İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Emin Doğanay ve değerli personeli olmak üzere tüm emniyet mensuplarımızın haftasını kutluyorum. Polisimizin halkla, özellikle çocuklarımızla iç içe olması çok önemli. Bu tür etkinlikler güven ve sevgi bağını güçlendiriyor' dedi.

Yeşilli Sakarya İlkokulu öğrencileri ise büyük bir heyecanla şunları ifade etti: 'Polis amcalarımızla spor yapmak çok heyecan vericiydi. İlçe Milli Eğitim Müdürü'müz ve yöneticilerimize çok teşekkür ederiz.'

Etkinlik, polis teşkilatının toplumla bağlarını güçlendiren ve çocuklara güven aşılayan güzel bir örnek olarak kaydedildi. Badminton raketlerinin sallandığı kortlarda hem spor hem de dostluk kazandı.