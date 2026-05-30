Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyesi STK temsilcileri ile bayramlaştı. Bayramlaşma programında konuşan Büyükkılıç, 'Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı pekiştirmek adına bayramlar çok önemli. Birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergilemeliyiz' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'ye hizmet noktasında kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare ve ortak akıl ekseninde dayanışmaya ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla da kamu kurum kuruluşları ve STK temsilleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükkılıç, bayramın üçüncü gününde, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Dernek binasında düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Mehmet Yurdakul, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sendika temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, 'Sizlerin şahsında hem milletimizin hem İslam âleminin bayramını tebrik ediyorum. Değerli başkanımıza, her bir kuruluşumuzun değerli başkanlarına ve camialarına ayrıca muhabbetlerimi, sevgilerimi, bayram tebriklerimi iletiyorum' dedi.

'Birliğimizi, Beraberliğimizi, Kardeşliğimizi, Dayanışmamızı Pekiştirmek Adına Bayramlar Çok Önemli'

Büyükkılıç, konuşmasında birlik, beraberlik mesajları vererek, tüm İslam coğrafyasında bayramın ruhuna uygun olarak faaliyetler yürütmenin önemine değindi. Başkan Büyükkılıç, 'Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı pekiştirmek adına bayramlar çok önemli. Bayramın bir bakıma muhabbet olmasının en güzel örneklerinden biri paylaşmaktır. Birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergilemek mecburiyetindeyiz. Bunu sağlamak boynumuzun borcu. Hüsnü zan besleyerek yol almamız gerektiğine inanıyorum. Kayseri sadece Kayseri merkezden ibaret değil. Taşrada da gönül insanları bekliyor sizleri, bizleri' diye konuştu.

STK'ların taşralarda da faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmesinin önemine vurgu yapan Büyükkılıç, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine bu doğrultuda tavsiyelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, dayanışma vurgusu yaparak, 'Bayramlaşmak kaynaşma, dayanışma ve dertleşmektir. Bu anlayış içerisinde her yere mesajımızı ulaştırmalıyız. Herkesi bağrımıza basmalıyız. Dayanışmalıyız daha güçlü daha kenetlenmiş olarak yol almalıyız' ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, sıla-i rahim ve mezarlık ziyaretlerinin önemine de değindi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Mehmet Yurdakul da Afrika'da yapılan kurban kesim ve yardım faaliyetlerinden söz ederek, 'Birlik, beraberliğimizin nişanesi, bir araya gelişimizin vesilesi, kucaklaşmanın, kardeş olmanın gereği bayramlarımız hepimize mübarek olsun' diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, STK temsilcilerinin talep ve önerilerini de bizzat dinlerken program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.