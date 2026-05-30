İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kutlu şehir İstanbul'un fethinin 573. yİSılını şanına yaraşır bir şekilde kutladı.

İSTANBUL (İGFA) - Sabah erken saatlerde başlayan etkinlikler, akşam saatlerinde Edirnekapı'dan Saraçhane'ye doğru yapılan yürüyüşle taçlandı. Akşam saatlerinde Edirnekapı'dan başlayan yürüyüşe İBB Başkanvekili Nuri Aslan ailesiyle birlikte katıldı. Aslan'a, İBB Bürokratları ve binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. İBB Mehteranı ve İBB Bandosu'nun da eşlik ettiği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüş sırasında konuşan Aslan, 'Bizler var olduğumuz sürece İstanbul bir daha asla fethedilemeyecek.

Cumhuriyetin bekçileri olarak İstanbul'u da Türkiye'yi de muhafaza edeceğiz. Kimse bu ülkeden umudunu kesmesin, kimse yılgınlığa düşmesin. Siyasi veya hukuki olarak yarattıkları süreçlerle insanların yılgınlığa düşeceğini zannediyorlarsa yanılıyorlar. Biz bu cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya çıktığı andaki o büyük umutla ve heyecanla koruyoruz. Türk milleti, bu emanete en iyi şekilde nasıl sahip çıkılacağını gayet iyi biliyor. Bu cumhuriyet bize emanet; bu yüzden hiç kimse yılgınlığa kapılmasın ve bu ülkeden kopmayı düşünmesin' ifadelerini kullandı.