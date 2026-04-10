Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, il ve ilçe belediye başkanları ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valiliği'ndeki toplantıda, il genelinde yürütülen kamu yatırımları ve projeler tüm yönleriyle ele alındı.

Devam eden yatırımların mevcut durumu değerlendirilirken, planlanan projelerin ilerleme süreçleri ve kaynakların etkin kullanımı üzerine kapsamlı istişareler yapıldı.

Yetkililer, ilin kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımların hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve verimli şekilde ulaştırılabilmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Toplantının, Ağrı'da sürdürülen yatırımların daha planlı ve hızlı ilerlemesine katkı sunması bekleniyor.