ANKARA (İGFA) - Kırsal kalkınma projeleriyle Türkiye'ye örnek olmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi desteklemek ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği desteklerine devam ediyor.

Yerli üreticiye akaryakıttan sebze fidesine, buğday ve arpa tohumundan sıvı gübreye kadar pek çok konuda destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi tarımda verimli üretimi artırmak amacıyla damla sulama borusu desteklerini sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından; 20 ilçede üretim yapan yaklaşık 500 çiftçiye toplamda 4 bin 887 adet damla sulama borusu yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılıyor. Ankaralı üreticiye bugüne kadar toplamda 15 milyon 594 bin 900 metre damla sulama borusu desteği sağlandı.

Projeyle; tarımda suyun verimli kullanımı, iklim değişikliğine karşı üreticinin korunması ve kuraklıkla mücadele ile tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.