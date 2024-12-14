Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" kapsamında Kızılay Özel Ödülü’ne layık görülen Şeyhmus Erginoğlu'nu (Şeyhmus Amca) evinde ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

İyiliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyerek toplumumuzda örnek bir insan olan, doğaya ve topluma olan katkılarının genç nesillere ilham kaynağı olduğu vurgulayan Vali Tuncay Akkoyun, Mardin’de 30 binin üzerinde ağaç dikimi, çeşme yapımı ve kaynak suların bakım ve temizliği çalışmalarıyla takdir toplayan Şehmus Amcay'ı tebrik ederek sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Şeyhmus Amca, ziyaret nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirerek, çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.