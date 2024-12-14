Trakya Üniversitesi'nin bölge ve Edirne'nin önemli kurum ve kuruluşlarıyla yapmış olduğu iş birliği protokollerine bir yenisi daha eklendi.EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TÜSEM) ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası arasında eğitime yönelik konuları kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine, TÜSEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Vatansever, Keşan TSO Genel Sekreteri Erdem Başak, Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Ataklı ve Uğurcan Urgan katılırken, protokol Trakya Üniversitesi adına TÜSEM Müdürü Doç. Dr. Mehpare Saka Melen ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası adına Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı arasında imzalandı.