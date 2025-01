AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, “Demokratik bir yapının kazandırılmasıyla birlikte ilimize ve bölgemize yapılan yatırımlarla adım adım daha büyüyen bir Mardin’i çok daha net bir şekilde görebiliyoruz.”dedi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'de yapılan hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Eski kalıplaşmış yapıların artık çok daha geride kaldığını söyledi. Kuruluşundan bu yana AK Parti'yle birlikte eğitim, ulaşım, çiftçilik ve özellikle sağlık alanında yapılan yatırımlarla Mardin'in ihya olduğunu ifade eden Kılıç, "Başta yapımı hızla devam eden 750 yataklı şehir hastanesi tamamlandıktan sonra Mardin sağlık alanında bir üs haline gelecektir. Diğer yandan Nusaybin İlçesi’nde 30 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezinin inşaat yapımı süreci devam etmektedir. Derik ilçemize 75 yataklı, Mazıdağı ilçemize 40 yataklı ve Dargeçit ilçemize de 20 yataklı yapılacak olan devlet hastanelerinin ihale çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı.

BİZLER LAF DEĞİL İCRAAT, HİZMET ÜRETİYORUZ

Kılıç açıklamalarının devamında, “Mardin ilimize kazandırdığımız 300 yataklı ek bina ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin toplam yatak sayısı 700’e çıkarılmış oldu. Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne ek 110 yataklı hizmet binasının açılmasıyla birlikte bu alanda ki açığın büyük bir bölümü de kapanarak vatandaşlarımızın daha rahat ortamlarda sağlık hizmetine kavuşmasının önü açıldı. Ayrıca büyük müjdelerle hizmete açılan 20 ünitlik Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’de halkımız tarafından takdirle karşılanmıştı. Bizler diğerlerin aksine laf değil icraat üreten, hizmet üreten bir siyasi çizgiyle hareket ederek halkımızın karşısındayız" dedi.

HEKİM ATAMALARI İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞINA YENİ GİRİŞİMLERDE BULUNDUK

Sağlık Bakanlığımızın son 3 atamasında 221 hekim ataması yaparak bu alanda rekor kırdıklarini vurgulayan Kılıç " Yine yakın zamanda tüm branşlarda olma üzere il ve ilçelerimize yeni hekim atamalarının yapılması için girişimlerimizi yinelediğimizin müjdesini ayrıca vermek istiyorum. AK Parti olarak durmadan çalışan yapımızla Mardin ilimizi her alanda ihya etmek istiyoruz. Bizler her zaman kadim memleketimizin değerli halkının yanındayız. Güvenlerini asla boşa çıkarmamak üzere meclisteki yerimizi aldık. Bu desteklerin hakkını vermek, sıkıntısı olana derman olmak için elimizden gelenin fazlasını yapma gayretindeyiz. Gerek Ankara’da gerekse de Mardin’de kapımız da telefonumuz da halkımızaher zaman açıktır. Her şekilde bizlere ulaşabilirler. Sorun ve önerileri ne olursa olsun rahatlıkla bizlerle irtibata geçerek dillendirebilirler. İnşallah bundan sonra da AK Parti olarak elimizden gelen her gayreti sarfedecek çalışmalarımızı Mardin’in kalkınması yönünde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.