Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan yeni personel ile bir araya gelerek ilçenin huzur ve düzenine yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında talimat verdi.

MARDİN (İGFA) -Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Ali Alptekin, Rıdvan Akyol ve Zabıta Müdürü Şehmus Gümüş de katıldı.

Göreve yeni başlayan zabıta memurlarını tebrik eden Şahin, personelin saha çalışmaları ve vatandaşla iletişimde dikkat etmesi gereken hususları paylaştı.

'ZABITA, BELEDİYENİN SAHADAKİ YÜZÜDÜR'

Belediye Başkanı Veysi Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, zabıta biriminin yerel yönetim ile halk arasındaki en önemli köprü olduğunu vurguladı. Midyat'ın turistik önemine dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti: 'Midyat, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan hoşgörü merkezidir. Sizler, bu kadim kentin huzurunu, düzenini ve kamu yararını korumakla mükellefsiniz. Görevinizi icra ederken adaletli, şeffaf ve çözüm odaklı olmanızı bekliyorum. Yeni personelimizin katılımıyla hizmet kalitemizi daha da artıracağız.'

Belediyenin yürüttüğü restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla entegre olarak zabıta denetimlerinin de sıkılaştırılacağını belirten Şahin, yeni dönemde şu başlıklara öncelik verileceğini ifade etti:

Turizm Zabıtası: Tarihi alanlarda turistlerin güvenliği ve doğru yönlendirilmesi sağlanacak.

Gıda Güvenliği: Pazar yerleri ve işletmelerde hijyen denetimleri aralıksız sürdürülecek.

Kent Estetiği: Kaldırım işgalleri ve görsel kirlilikle mücadele edilerek kentin estetik dokusu korunacak.

Teknolojik Altyapı Vurgusu

Toplantı sonunda birim amirleriyle istişarelerde bulunan Başkan Şahin, zabıta hizmetlerinde mobil denetim sistemleri gibi teknolojik imkanların kullanımının yaygınlaştırılacağını bildirdi. Tören, yeni memurlarla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından görev yerlerine uğurlanmasıyla sona erdi.