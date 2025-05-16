Mardin Mezopotamya Aile Sosyal İlişkiler ve Kültür Federasyonu, PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararını tarihi bir adım olarak niteledi. Federasyon, barış sürecine destek çağrısı yaparak, “Analar ağlamasın, Türk-Kürt kardeşliği korunsun” dedi.MARDİN (İGFA) - Mardin Mezopotamya Aile Sosyal İlişkiler ve Kültür Federasyonu, PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, barış sürecine tam destek verdiklerini duyurdu. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katkılarıyla başlatılan sürecin, huzur, güven ve kardeşlik ortamına giden yolda tarihi bir safhaya ulaştığı vurgulandı.

Federasyon yönetimi, kanaat önderlerinin barışın öncülüğünü yapması gerektiğini belirterek, “Siyasi liderler, akademisyenler, sanatçılar, gazeteciler ve aşiret liderleri gibi kanaat önderlerimiz, barış sürecinde siyasi liderlerimize destek olmalı. Sivil toplum kuruluşları da bu mücadelede yer almalı” dedi.

“TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ 1000 YILLIK”

Türk ve Kürt halklarının bin yıllık kardeşliğine vurgu yapılan yazılı açıklamada, "İranlılar ve Araplar, Türk boylarını topraklarından savaşla atmaya çalışırken, Revvâdî Kürt miri (beyi) Vehsûdân, 1029 yılında Kaşgarlı Mahmut'tan kaçan 2000 Oğuz çadırını kendi topraklarına kabul etti ve böylece Türklerin Azerbaycan, Kürdistan ve Anadolu'daki yerleşik hayat serüveni başlamış oldu. Dememiz o ki ey Türk ve Kürt kardeşler tırnak ve et gibi bir bütün olan kardeşler bizim 1000 yıllık kardeş bağımız mevcuttur bu kardeşliğin kıymetini bilelim. Barış, insanların birbirleriyle ve çevreleriyle uyum içinde yaşamalarıdır. Barışla çocuklar güvenle büyüyebilir, farklılıklar saygıyla bir arada olabilir” ifadelerine yer verildi.

Federasyon açıklamasında, yarım asırlık çatışma sürecinin sona ermesi temennisinde bulunarak, “PKK’nın silah bırakma kararı, milletimizin özlediği kardeşlik yolunda kutsal bir adımdır. Herkes elini taşın altına koymalı. Allah’tan dileğimiz, hiçbir ana ağlamasın, hiçbir gelin dul, hiçbir çocuk yetim kalmasın” dedi.