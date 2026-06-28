Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmî Gazete'de yayımlanan iki ayrı yönetmeliğiyle koyun, keçi ve sığırların tanımlanması ile izlenmesine ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gidildi. Sığırların kulak küpelerinde karekod uygulaması hayata geçirilirken, il kodlu plastik küpelerin yeni doğan hayvanlarda kullanımına 31 Aralık 2026'ya kadar izin verildi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, koyun, keçi ve sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesine ilişkin iki ayrı yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerle, hayvan kayıt sisteminde teknik güncellemeler ve uygulamaya yönelik yeni hükümler getirildi.

Koyun ve keçilere ilişkin yönetmelikte, yalnızca 'Bakanlığın Gıda ve Kontrol' ibaresi 'Hayvancılık' olarak değiştirilirken, sığır cinsi hayvanlara ilişkin yönetmelikte ise daha kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, il kodu bulunan kulak küpelerinin düşmesi veya kaybolması halinde, aynı özgün numarayı taşıyan il kodlu plastik kulak küpesi yeniden takılabilecek.

Düzenlemeyle birlikte sığırların plastik kulak küpelerinde barkodun yanı sıra karekod kullanımının da önü açıldı. Barkod ve karekodlara ilişkin teknik esaslar ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Öte yandan, kulak küpelerinde kullanılan renk seçeneklerine 'turkuaz' da eklendi. Ayrıca, il kodu bulunan plastik kulak küpelerinin yeni doğan hayvanlarda kullanımına 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edilebilecek.

Yönetmeliklerde ayrıca, hayvan tanımlama numaralarına ilişkin teknik düzenlemeler güncellenirken, bazı hükümler de yürürlükten kaldırıldı.

Her iki yönetmelik de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek.