Kayseri Melikgazi Belediyesi'nde üreticilerin organik ürünlerini tarladan direkt olarak vatandaşlara sunduğu Tacettinveli, Keykubat, İldem pazar yerlerinde satış yapacak olan esnaf için 'Üretici Pazarı' kura çekimi yapıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Yapılan kura çekiminde Tacettinveli Üretici Pazarında 265, İldem Üretici Pazarı 180, Keykubat Üretici Pazarı için 24 üretici satış yapacak.

Üretici ile tüketicinin bizzat buluştuğu üretici pazarlarına sağlıklı yaşam için tüm vatandaşları davet eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Kayseri'de yerel üretim yapan üreticilerimizin organik ve sağlıklı ürünleri, bu pazarlarımız sayesinde tarladan direkt olarak vatandaşlarımıza sunuluyor.

İldem Kapalı Semt Pazar yeri Salı, çarşamba ve perşembe günleri, Tacettinveli Mahallesi'nde bulunan üretici pazarı perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri, Keykubat Mahallesi'ndeki pazar yerimiz ise cuma, cumartesi ve pazar günleri açılacak. Pazarlarımızda sadece tarlada yetişen doğal ürünlerin satışı yapılacak.Bu yıl üretici pazarlarımızı 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününden itibaren açacağız. Kasım ayının ilk haftası da pazarlarımızı kapatmayı planlıyoruz' dedi.