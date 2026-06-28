TÜİK verileri, Türkiye'de hane halkı büyüklüğünün son 17 yılda 4 kişiden 3,08 kişiye gerilediğini ortaya koydu. Uzmanlara göre demografik dönüşüm, konut sektöründe küçük metrekareli ve fonksiyonel dairelere olan talebi hızla artırıyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 2008 yılında 4 kişi seviyesindeyken 2025 itibarıyla 3,08 kişiye düştü. Aynı dönemde tek kişilik hanelerin oranı yüzde 20,5'e yükselirken, değişen demografik yapı konut sektöründe de yeni bir dönemi beraberinde getirdi.

Uzmanlar, gençlerin daha geç evlenmesi, tek başına yaşamayı tercih edenlerin artması, boşanma oranlarının yükselmesi ve eğitim ile iş nedeniyle büyükşehirlere göçün hızlanmasının küçük metrekareli konutlara olan talebi artırdığını belirtiyor. Ekonomik koşullar da tüketici tercihlerini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Artan konut fiyatları, yüksek kredi maliyetleri ile aidat ve enerji giderleri, daha ulaşılabilir fiyatlı ve işletme maliyetleri düşük konutları öne çıkarıyor. Bu nedenle özellikle 1+1 ve 2+1 daireler hem oturum hem de yatırım amacıyla daha fazla tercih ediliyor.

Yeni üretilen konutların ortalama büyüklüğünün de son yıllarda küçülmesi, sektörün değişen talebe uyum sağladığını gösterirken, önümüzdeki dönemde özellikle büyükşehirlerde geliştirilecek projelerde fonksiyonel ve küçük metrekareli konutların ağırlığının artması bekleniyor.

'KONUT ÜRETİMİNİ ARTIK SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM DE BELİRLİYOR'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcilerinden Mehmet Konuralp Yılmaz, konut sektörünün yalnızca ekonomik göstergelere göre değil, toplumun değişen yaşam biçimine göre de şekillendiğini söyledi.

Eskiden kalabalık aile yapısına göre konut üretildiğini belirten Yılmaz, bugün ise tek yaşayan bireylerin, yeni evli çiftlerin ve küçük ailelerin sayısındaki artışın daha kompakt yaşam alanlarına yönelimi hızlandırdığını ifade etti. Yılmaz, insanların artık kullanılmayan büyük metrekareler yerine merkezi konumda, fonksiyonel ve yaşam maliyetleri düşük konutları tercih ettiğini belirterek, '1+1 ve 2+1 daireler hem satın alma maliyetinin daha ulaşılabilir olması hem de kiralama sürecinde daha geniş bir hedef kitleye hitap etmesi nedeniyle yatırımcı açısından öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde şehir merkezlerinde geliştirilecek projelerde küçük metrekareli ancak iyi planlanmış konutların payı daha da artacak.' değerlendirmesinde bulundu.