İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere açıktan atama yöntemiyle 8 müfettiş yardımcısı istihdam edeceğini duyurdu.

Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre adayların, hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yükseköğretim programlarından mezun olmaları gerekiyor. Başvurularda 2024 veya 2025 KPSS (A Grubu) P48 puan türünden en az 80 puan alma şartı aranacak. Adayların ayrıca 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olması, daha önce bu sınava en fazla bir kez katılmış olması ve müfettişlik görevini yapmaya engel herhangi bir adli veya idari durumunun bulunmaması gerekiyor.

Başvurular, 27 Temmuz 2026 saat 08.30 ile 9 Ağustos 2026 saat 23.59 arasında e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Fiziki başvuru kabul edilmeyecek.

Başvuruların ardından KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı 40 aday yazılı sınava çağrılacak. Yazılı sınav, 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kasımpaşa Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puanlı 24 kişi sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınav ise 21 Eylül 2026 tarihinde Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında yapılacak.

Nihai başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecek. Başarı sıralamasına göre 8 asil, ayrıca 4 yedek aday ilan edilecek.

Yazılı sınava katılacak adayların listesi 14 Ağustos, yazılı sınav sonuçları 4 Eylül, nihai başarı listesi ise 12 Ekim 2026 tarihinde İBB'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Başvuru ve sınav sürecine ilişkin tüm duyurular belediyenin internet sitesi ile e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.