Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl ilk kez rotasına aldığı Mardin, sanat ve kültür rüzgarıyla dolup taştı. Dokuz gün sürecek festivalin üçüncü gününde, ilahi sanatçısı Recep Aslan, tarihi taş evlerin gölgesinde kurulan sahnede unutulmaz bir performans sergiledi. Dinleyiciler, Aslan'ın dingin ezgileri ve içten yorumuyla adeta manevi bir yolculuğa çıktı.

MARDİN (İGFA) - Mardin'de açılışını 17 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Mardin'in medeniyet kokan sokakları, 370'e yakın etkinlikle renklendi.

22 konser, 21 sergi, tiyatro oyunları, atölyeler ve çocuk etkinlikleri arasında Recep Aslan'ın ilahi konseri, özellikle tasavvuf müziği severlerin gönlünü fethetti.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Aslan repertuvarına klasik ilahilerin yanı sıra kendi bestelediği eserleri de ekledi.

'Allah'ım Seninle' ve 'Gönül Bahçesi' gibi parçalarla izleyicileri büyüleyen sanatçı, 'Mardin'in bu kadim ruhu, ilahilerle daha da anlam kazanıyor. Festival vesilesiyle buraya gelmek, hepimiz için bir bereket' dedi.

25 Ekim'e kadar devam edecek festivalin Mardin'in kültürel zenginliğini bir kez daha ortaya çıkarması bekleniyor.