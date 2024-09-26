Mardin'de gençlerin ve öğrencilerin zararlı faaliyetlerden korunmaları için bilgilendirme standı açıldı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında, gençlerin ve öğrencilerin farkındalığını artırmak ve daha güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda açılan stantta, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında; TEM, Narkotik, Siber, Güvenlik, Asayiş, Trafik ve Toplum Destekli Polislik birimlerinden personeller katıldı.

Stantta özellikle zararlı madde kullanımı, internet kullanımı ve gençlere yönelik güvenlik tehditleri konularında gençlerin bilgilendirilmesi, farkındalıkların arttırılması hedefleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gençlerimizin ve öğrencilerimizin zararlı faaliyet ve alışkanlıklardan korunması ve uzak durmasını sağlamak amacıyla her türlü destek ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği" belirtildi.