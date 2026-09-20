Bu yıl 26.'si düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın final gününde Galatasaray MCT Technic'i 81-76 yenen TOFAŞ şampiyon olurken; Trabzonspor ise Bursaspor Basketbol karşısında 87-74 kazanarak turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı 26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası final günü karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 26.'sı gerçekleştirilen organizasyonun son gününde ilk olarak Trabzonspor ile Bursaspor Basketbol takımları karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelede parkeden 87-74 galip ayrılan Trabzonspor, organizasyonu üçüncülükle tamamladı.



Günün ikinci maçında ise TOFAŞ Basketbol Takımı, final mücadelesinde Galatasaray MCT Technic ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya Shavar Reynolds, Zach Nutall, Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca, Terrell Carter beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketlerini kaptan Yiğitcan Saybir ile buldu. Rakip sayılarına Jamuni Mcneace, Zach Nutall ve Yiğitcan Saybir ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, ilk periyodu 18-21 geride kapatırken, ikinci periyodun başında fark çift hanelere kadar çıksa da kaptan Saybir'in skor katkısıyla 15.30'da durumu 27-33 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, soyunma odasına 37-41 geride girdi.

Üçüncü periyoda savunma direncini arttırarak başlayan TOFAŞ, Bryce Jones ve Zach Nutall'ın sayılarıyla 22. dakikada 44-43 öne geçti. Bryce Jones, Jamuni Mcneace, Zach Nutall ve Shavar Reynolds'un basketleriyle son çeyreğe 60-58 üstünlükle giren Mavi Yeşilli takım, Yiğitcan Saybir, Zach Nutall, Gabe Brown, Shavar Reynolds ve Bryce Jones'ın sayılarıyla parkeden 81-76 galip ayrılarak ev sahipliğini turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.



Galatasaray karşısında TOFAŞ'ta Yiğitcan Saybir 22 sayı; Bryce Jones 14 sayı; Shavar Reynolds 13 sayı ve Gabe Brown 10 sayıyla oynarken; Jamuni Mcneace 9 sayı; Zach Nutall 8 sayı; Efe Postel 3 sayı; Terrell Carter 2 sayıyla katkı verdi. Tre'shawn Thurman ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.



Karşılaşmalar sonunda takımlara kupa ve katılım plaketleri merhum Cevat Soydaş'ın oğlu Yiğit Soydaş tarafından takdim edildi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi açılış haftasında 25 Eylül Cuma günü Pizzabulls Bordo Bandırma ile karşı karşıya gelecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçı saat 19.00'da başlayacak.