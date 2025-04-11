Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 30. kez dünyayla buluştu. Fuara 30 yıldır katılan firmalar hem istikrardan, hem de fuarın kendilerine sağladığı ticaret hacminden oldukça mutlu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 30. yılında 150 bin metrekarelik alanda yerli ve yabancı firmaları buluşturdu. Türk doğal taş sektörünün dünyaya açılan kapısı olan fuar, 30 yıldır katılan firmaların istikrarı ve sağladığı ticaret hacmiyle dikkat çekiyor.

ELAZIĞ VİŞNESİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

30 yıldır fuarda yer alan Alacakaya Mermer, Elazığ Vişnesi adını verdikleri benzersiz taşın desenleriyle kaplanmış bir Porsche 911’i standında sergiledi. Yönetim Kurulu Üyesi Mertcan Yaşlı, “100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Beyaz Saray’dan Çankaya Köşkü’ne, Victoria’s Secret’tan Starbucks’a kadar taşlarımız prestijli mekanlarda. Marble İzmir, bu başarımızda büyük rol oynuyor” dedi.

Eskişehir merkezli Çekiçler Mermer de fuarın 30 yıllık katılımcılarından. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çekiç, “İlk fuara pikapla gelmiştik. Bugün İzmir, sektörde marka bir şehir oldu. İZFAŞ ve İzmir halkının katkılarıyla fuar, ülkemize katma değer sağlıyor” diye konuştu.

Ankara merkezli Set Makina’nın ortaklarından ve Genel Müdürü Ayşe Saraçoğlu da fuara 30 yıldır katılan beş firmadan biri olduklarını söyledi. Saraçoğlu, geçen yıllar içinde doğal taş makinaları teknolojisinin de çok fazla geliştiğini aktardı.

Marble İzmir, Türk doğal taşını dünyaya tanıtarak sektöre yön vermeye devam ediyor.