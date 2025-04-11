TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı verilerine göre ticaret satış hacmi yıllık yüzde 6,5, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 12,2 oranlarında artış kaydetti. Perakende satış hacminde bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları yüzde 30,2 oranıyla yıllık değişimin öncüsü olurken, tekstil, giyim ve ayakkabı yüzde 5,6 geriledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 12,2 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2,5, PERAKENDE SATIŞ HACMİ İSE YÜZDE 1,1 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,0 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,1 arttı.