Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ, 25 Mayıs 2025’te bilgi sistemlerinde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle sınırlı kapsamda kişisel veri güvenliği riski oluştuğunu açıkladı. Verilerin ad, soyad ve telefon numarasıyla sınırlı olduğu, finansal bilgi içermediği belirtildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANULAŞ), 25 Mayıs 2025 tarihinde bilgi sistemlerinde meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle kişisel veri güvenliğine ilişkin bir ihlal yaşandığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, etkilenen verilerin yalnızca ad, soyad ve telefon numarası gibi temel bilgilerle sınırlı olduğu, hiçbir finansal verinin bu durumdan etkilenmediği vurgulandı.

MANULAŞ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli bildirimlerin yetkili kurumlara yapıldığını ve sürecin yasal mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Açıklamada, “Kişisel verilerin güvenliğine verdiğimiz önem doğrultusunda, yaşanan teknik aksaklık sonrası gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Konuya ilişkin çalışmalarımız hassasiyetle devam etmektedir,” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, veri güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerin alındığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini ifade ederek, vatandaşlardan gelen soruları yanıtlamak için iletişim kanallarını açık tuttuklarını bildirdi.