Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan bir vatandaş, sosyal medya platformu TikTok'ta bilgisi ve rızası dışında telefon numarasının paylaşıldığını fark ederek polis merkezine şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre olay, sanal ortamda yaşandı.

Müşteki E.U., tanımadığı numaralar tarafından aranmaya başladığını, bu kişilerden öğrendiği kadarıyla TikTok adlı sosyal medya uygulamasında paylaşılan bir video görüntüsü içerisinde kendi rızası ve bilgisi dışında kişisel telefon numarasının yer aldığını gördü. Durumun fark edilmesi üzerine Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran müşteki, olayla ilgili şüphelendiği bir kimsenin olmadığını beyan etti.

Konunun nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmesi ve alınan talimatlar doğrultusunda, 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirmek' suçlamasıyla tahkikata başlandı.

Emniyet güçlerinin sanal ortamdaki paylaşımlar ve şüpheli hesapla ilgili incelemeleri sürüyor.