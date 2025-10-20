Dünya ekosisteminin en kritik canlıları olan arıların önemini yeni nesillere aktarmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Çalışkan Arılara Merhaba' projesiyle eğitime devam ediyor. 20 öğrenci, Gölmarmara'daki Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'ni ziyaret ederek, bu hayati canlıların dünyasına tanıklık etti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 'Çalışkan Arılara Merhaba' projesiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arıların dünyasını tanımaya devam ediyor.

Şehzadeler ilçesi Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4'üncü sınıfa giden 20 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Gölmarmara Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretçi öğrencilere, tesiste görevli eğitmen Üzeyir Karaca tarafından iki saatlik kapsamlı bir eğitim verildi.

Merkezi gezen öğrencilere arıların, bitki tozlarının taşınmasında ve biyolojik çeşitliliğe katkısı üzerindeki önemi anlatıldı. Öğrenciler, gözlem kovanlarında arıların karmaşık dünyasını yakından inceleme fırsatı buldu. Minik eller, arıların besin kaynağını bulduğunda 'sekiz' şeklinde özel bir dansla diğer kovan arkadaşlarına yön tarif etme pratiği, kovan içi iş bölümü ve bal yapım sürecini yakından izledi. İnceleme gezisi kapsamında merkezi gezen her öğrenciye 'Arkadaşım Arıcı' kitabı ile merkezde üretilen ballardan birer kavanoz hediye edildi.

2 BİN KAVANOZ BAL ÜRETİMİ YAPTIK

Merkez Eğitmeni Üzeyir Karaca, üç yıl önce kurulan tesiste şu ana kadar yaklaşık 2 bin kavanoz bal üretildiğini belirterek, eğitimlerin amacını şöyle açıkladı: 'Bizim burada 150 arı kolonimiz var. Bu arılarla hem üretim yapıyor hem de genç zihinlere arıcılığın ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi aktarıyoruz. Eğitime gelen her öğrenciye bir kavanoz bal ve 'Arkadaşım Arıcı' kitapçığı hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz verdiğimiz bilgileri ilgiyle dinliyor, özellikle gözlem kovanı aracılığıyla arıların bitki tozlarının taşınmasındaki ve biyolojik çeşitliliğe olan katkılarını öğrenmekten büyük heyecan duyuyorlar.'