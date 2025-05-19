Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen ‘’Körfez Turu”, Manisalı kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı. Tarihi Bergama Vapuru ile gerçekleştirilen keyifli gezi, katılımcılarına İzmir Körfezi’nin eşsiz güzelliklerini keşfetme ve müzik eşliğinde doyasıya eğlenme fırsatı sundu.MANİSA (İGFA) - Manisa’da yaşayan kadınların sosyal ve kültürel hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla organize edilen tura, 250 kadın katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüslerle Manisa’dan alınan ve İzmir’e götürülen kadınlar, Üçkuyular Feribot İskelesi’nden hareket eden tarihi Bergama Vapuru ile Körfez turu yaptı. Tur boyunca dans edip şarkılar söyleyen kadınlar, Körfez manzarası eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Katılımcılar bol bol fotoğraf ve video çekerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Daha önce tura katılmadığını belirten Cennet Gürsoy, “İlk kez böyle bir tura katıldım. Gayet güzel vakit geçirdim. Bol bol eğlenip dans ettik. Burada kadınlarla hem kaynaştık hem de keyifli vakit geçirdik. Bizim için unutulmaz bir gün oldu” diye konuştu.

Azerbaycanlı olduğunu belirten Oksana Keskin, “Bu tur kadınlar için çok güzel oldu. Uzun zamandır İzmir’e gelmemiştim. Bu tarz etkinliklerin devam etmesini isterim. Burada kadınlarla beraber sosyalleştik. Hava da Körfez de ortam da çok güzel. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

“Sağlık Sorunlarımdan Dolayı Pek Gezmeye Fırsatım Olmuyor”

Ayşe Ergin ise “Yarhasanlar Mahallesi’nden geziye katıldım. Daha önce böyle bir tura katılmamıştım. Sağlık sorunlarımdan dolayı pek gezmeye fırsatım olmuyor. Komşularımla geldim. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.